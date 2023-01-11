Kahramanmaraş'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında "terör örgütü FETÖ üyesi olmak" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve meslekten ihraç edilen polis memuru H.A.G'nin (51) saklandığı adresi tespit etti.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda yakalanan firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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