Kahramanmaraş'ta kurum müdürleri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta kurum müdürleri, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Yusuf Karartı, İl Sağlık Müdürü Ali Nuri Öksüz, Tarım ve Orman İl Müdürü Ramazan Bilir, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Harun Akbalaban, Basın İlan Kurumu Şube Müdürü Veysel Kara, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek "çevre - yaşam", "haber" ve "spor" kategorilerinde üç kare için oy kullandı.

Yusuf Karartı, haber kategorisinde Emrah Yorulmaz’ın "TOGG'un ilk yolculuğu", çevre-yaşam kategorisinde Mustafa Çiftçi'nin "Havadan Müdahale" ve spor kategorisinde Elif Öztürk Özgüncü'nün "Şampiyonlar" fotoğrafını oyladı.

İl Sağlık Müdürü Öksüz, haber kategorisinde Emrah Yorulmaz’ın "TOGG'un ilk yolculuğu", çevre-yaşam kategorisinde Mustafa Hassona’nın "Masumiyet", spor kategorisinde Elif Öztürk Özgüncü'nün "Şampiyonlar" fotoğrafını seçti.

Tarım ve Orman İl Müdürü Bilir, haber kategorisinde Emrah Yorulmaz’ın "TOGG'un ilk yolculuğu", çevre-yaşam kategorisinde Sercan Küçükşahin'in "Kar tünelleri", spor kategorisinde ise Elif Öztürk Özgüncü'nün "Şampiyonlar" karesine oy verdi.

Basın İlan Kurumu Şube Müdürü Veysel Kara, haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu", çevre-yaşam kategorisinde Orhan Çiçek'in "Yangın müdahalesi", spor kategorisinde Hakan Burak Altınöz’ün "Sahilde Fırtına" fotoğrafını oyladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya ise haber kategorisinde Murat Şengül'ün "Yolumuz bir", çevre-yaşam kategorisinde İsmail Kaplan'ın "Alacakaranlık", spor kategorisinde de Elif Öztürk Özgüncü'nün "Şampiyonlar" fotoğrafını seçti.

SGK İl Müdürü Harun Akbalaban da haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu", çevre-yaşam kategorisinde Orhan Çiçek'in "Yangın müdahalesi", spor kategorisinde ise Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Şükür secdesi" fotoğrafına oy verdi.



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