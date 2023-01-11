Kıbrıs gazisi Durdu Çerçi, son yolculuğuna uğurlandı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Osmaniye'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Durdu Çerçi (73), memleketi Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde toprağa verildi.

Çerçi'nin Türk bayrağına sarılı cenazesi, Andırın ilçesine bağlı Çokak Mahallesi Mezarlığı'na getirildi.

Çerçi'nin naaşı, burada kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında defnedildi.

Törene, Çerçi'nin ailesi ve yakınları ile Vali Yardımcısı ve Andırın Kaymakam Vekili Cuma Emeç, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu, Belediye Başkanı Ahmet Doğan, İl Jandarma Komutanı Albay Tolga Yağan, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

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