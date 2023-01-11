Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör, KADEM’i ziyaret etti

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KAHRAMANMARAŞ (AA) – Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) İl temsilcisi ve yönetimini ziyaret etti.

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) İl Temsilcisi Ayşe Taşkıran ve yönetimi ile bir araya gelen Güngör, derneğin çalışmaları ve projeleri hakkında yönetimden bilgi alarak iş birliğiyle hayata geçirilecek projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Taşkıran, ziyaretlerinden dolayı Güngör'e teşekkür etti.









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