Kahramanmaraş'ta 2 uyuşturucu zanlısı tutuklandı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, O.F.K. ve Ö.T'nin uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan ekipler, şüphelileri suçüstü yakaladı.

Zanlılarla birlikte bir miktar uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.



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