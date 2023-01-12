Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ocak ayı meclis toplantısı yapıldı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ocak ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, toplantı Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör başkanlığında yapıldı.

Toplantıda 7 gündem maddesi meclis üyelerince müzakere edilerek karara bağlandı.

Toplantıda Denetim Komisyonu'na gizli oyla üye seçimi yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, alınan kararların hayırlara vesile olmasını temenni etti.



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