Kahramanmaraş'ta protokol üyeleri, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAHRAMANMARAŞ (AA) – Kahramanmaraş'ta protokol üyeleri, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercih yaptı.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, İl Müftüsü Mustafa Tekin ve Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürü Bilgehan Özdemir, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek "çevre - yaşam", "haber" ve "spor" kategorilerinde üç kare için oy kullandı.

Buluntu, haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu, çevre-yaşam kategorisinde Orhan Çiçek'in "Yangın müdahalesi", spor kategorisinde ise Elif Öztürk Özgüncü'nün "Şampiyonlar" karesini oyladı.

İl Müftüsü Mustafa Tekin, haber kategorisinde Emrah Yorulmaz’ın "TOGG'un ilk yolculuğu", çevre-yaşam kategorisinde Orhan Çiçek'in "Yangın müdahalesi", spor kategorisinde ise Elif Öztürk Özgüncü'nün "Şampiyonlar" karesini seçti.

Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürü Bilgehan Özdemir ise haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Görev tamam", çevre-yaşam kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Sen aydınlatırsın geceyi", spor kategorisine ise Mustafa Yılmaz'ın "Yüzücü" fotoğrafına oy verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.