Kahramanmaraş'ta otelden hırsızlık iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesindeki bir otelden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Pınarbaşı Mahallesi'nde kapatılan bir otelden 15 mini buzdolabının çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin Ö.Ö. ile B.Ö. olduğunu tespit etti.
Adreslere operasyon düzenleyen ekipler, zanlıları gözaltına aldı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.