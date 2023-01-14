Bakan Nebati'nin "fiyat sabitleme ve indirim" çağrısı yerel esnaflarda da karşılık buldu

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

​​​​​​​KAHRAMANMARAŞ (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin iş dünyasına "fiyat sabitleme ve indirim" çağrısının ardından Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde faaliyet gösteren bir yerel market, 1001 üründe fiyat sabitlemesi uygulamasına gittiklerini açıkladı.

İşletme Sahibi Murat Solmaz, gazetecilere, ülke ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla bugünden itibaren bir ay boyunca 1001 üründe fiyatları sabitleme kararı aldıklarını belirtti.

Söz konusu ürünlerde alım maliyetlerinin değişmesi halinde de satış fiyatlarının korunacağı vurgulayan Solmaz, "Yerel işletme olarak 1001 üründe 31 gün sabit fiyat kampanyası ile Türkiye ekonomisine katkıda sağlamak için böyle bir çalışma başlattık. Kampanyamızın tüm Türkiye'deki yerel esnaflara bir örnek teşkil etmesi için ülke ekonomimizin yanında olalım, ülkemizin arkasında duralım, devletimizin yanında olalım." diye konuştu.

Alışveriş yapan bazı vatandaşlar da uygulamanın diğer esnaflara da örnek olmasını beklediklerini dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.