Kahramanmaraş'ta milletvekilleri ve sporcular AA'nın "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta milletvekilleri, sporcular ve kurum müdürleri Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Ayman Yaqoob'un "Ateş topu" ve Murat Şengül'ün "Yolumuz bir" fotoğraflarını seçen Öçal, spor kategorisinde Arife Karakum'un "Paylaşılamayan" ve Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Şükür secdesi", çevre-yaşamda ise Muhammed Said'in "İdlip'de kar" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Öçal, fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu belirterek, tercih yapmakta zorlandığını söyledi.

AK Parti Milletvekili Ahmet Özdemir de haber kategorisinde Sergen Sezgin'in "TOGG'un ilk yolculuğu", sporda Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Şükür secdesi", çevre-yaşam kategorisinde Mesut Varol'un "Beslenme saati" fotoğrafını oyladı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi AKBEL Genel Müdürü Mustafa Bolat da haber kategorisinde Sergen Sezgin'in "TOGG'un ilk yolculuğu", çevre-yaşamda Orhan Çiçek'in çektiği "Yangın müdahalesi", sporda da Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar" başlıklı fotoğrafını seçti.

Kahramanmaraş kadın voleybol takımı oyuncuları da yılın fotoğrafları oylamasında tercihlerini yaptı.

Sporcu Zehra Coşkunsu haberde Kahraman Belçili'nin "Kömür karası gözyaşları", çevre-yaşam kategorisinde ise Orhan Çiçek'in "Yangın müdahalesi", sporda da Ales Beno' nun "Dünyanın sultanları" fotoğrafını oyladı.

Hilal Çakmak da tercihini haber kategorisinde Sergen Sezgin'in "TOGG'un ilk yolculuğu", çevre-yaşamda Şebnem Coşkun'un "Gün ışığı ağları", sporda ise Ales Beno'nun "Dünyanın sultanları" fotoğraflarından yana kullandı.

Ahu Kübra Taşdelen de haber kategorisinde Sergen Sezgin'in "TOGG'un ilk yolculuğu", çevre-yaşam kategorisinde Orhan Çiçek'in "Yangın müdahalesi", sporda da Ales Beno' nun "Dünyanın sultanları" fotoğraflarını oyladı.

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