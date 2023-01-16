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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahramanmaraş'ta uçuruma yuvarlanan otomobildeki 4 kişi yaralandı

AA

Kahramanmaraş'ta uçuruma yuvarlanan otomobildeki 4 kişi yaralandı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çekici ile çarpışan otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Hüseyin E. (32) yönetimindeki 46 D 992 plakalı otomobil, Ilıca Mahallesi yolunda, Bünyamin A. (42) yönetimindeki Devlet Su İşleri Müdürlüğüne ait 46 P 823 plakalı çekicinin römorkuna çarparak yaklaşık 150 metrelik uçurama yuvarlandı.

Kazada sürücüyle otomobildeki, G.A. (26), Z.U. (40) ve N.E. (34) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

AFAD ekiplerince bulundukları yerden halat yardımıyla alınan yaralılar, güvenli bölgeye ulaştırıldı.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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