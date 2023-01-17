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GRAFİKLİ - "Doğa timleri" 5 ildeki sayımlarda 5 bin 525 yaban hayvanı tespit etti

AA

GRAFİKLİ - "Doğa timleri" 5 ildeki sayımlarda 5 bin 525 yaban hayvanı tespit etti

KAHRAMANMARAŞ (AA) - İZZET MAZI - Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğü ekipleri, sorumluluk sahasındaki 5 ilde 2022 yılında yaban hayvanlarının envanter çalışması kapsamında 188 kızıl geyik, 5 bin 22 yaban keçisi ve 315 çengel boynuzlu dağ keçisi tespit etti.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri, yaban hayvanlarının yoğun olduğu bölgelerde soğuk havaya aldırış etmeden görev yapıyor.

Sorumluluk sahasında Kahramanmaraş, Malatya, Tunceli, Sivas, Elazığ, Diyarbakır ve Batman bulunan Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, belirlenen toplanma noktalarında bir araya geliyor.

Arazi araçlarıyla av faaliyetlerinin yoğun yapıldığı bölgelere hareket eden ekipler, zorlu arazi yapısı ve iklim şartlarında denetimlerini gerçekleştiriyor.

Ekipler, fotokapan, dürbün ve insansız hava araçlarıyla bölgede inceleme yaparak, yaban hayvanı envanter çalışması yürütüyor.

Çalışmalar kapsamında 188 kızıl geyik Kahramanmaraş'ta, 315 çengel boynuzlu keçi ise Tunceli'de tespit edildi.

​​​​​​​Ekiplerce belirlenen 5 bin 22 yaban keçisinin 2 bin 51'i Tunceli'den, 1316'sı Sivas'tan, 1137'si Kahramanmaraş'tan, 265'i Malatya'dan, 253'ü ise Elazığ'dan envantere girdi.

Ormanlık alanlarda yemleme çalışması da gerçekleştiren ekipler ayrıca avlak alanlarında kaçak ve usulsüz av yapanlara göz açtırmıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürü Ahmet Çörtük, AA muhabirine, sorumluluk alanlarında ekiplerin yaz kış deşemeden teknolojik aletleri de kullanarak görevlerini sürdürdüklerini söyledi.

Yaban hayatı geliştirme sayım zamanının her yıl kasımda başlayıp şubata kadar sürdüğünü belirten Çörtük, tabiattaki canlı türlerinin ekosistem içerisinde yaşamını sürdürmesi, dış etkenlerden olumsuz etkilenmemesi ve rehabilitasyonları için ciddi çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti.

Çörtük, ekiplerin zorlu kış şartlarına rağmen yemleme, kontrol ve envanter çalışması faaliyetlerini aralıksız sürdürdüğüne dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Sorumluluk sahamızda daha önceden planladığımız gözlem noktalarımız var. Bu noktalar tüm sahayı aynı anda görecek şekilde planlanmış ve bütün ekiplerimiz bu noktalara geçerek aynı anda sayımı gerçekleştiriyor. Buradan aldığımız verilerle, popülasyonun yoğunluğu, dinamiği, yavru sayısı, erkek birey ve dişi birey sayılarını tespit ediyoruz. Doğa Koruma ve Milli Parklar olarak görevlerimizden birisi de yaban hayatının yönetimi, bu aldığımız bilimsel verilerle yapılan yönetim planlarına altlık oluşturuyor. Dolayısıyla bu veriler, yaban hayatını yönetirken onların habitatlarının ve popülasyonlarının korunması anlamında bize çok büyük destek oluyor. Aldığımız verilere göre, 2022 yılında 188 kızıl geyik, 5 bin 22 yaban keçisi, 315 de çengel boynuzlu dağ keçisi sayımı gerçekleştirdik. Bu rakamlara en büyük etken yapmış olduğumuz koruma faaliyetleri. Ne kadar koruma faaliyeti yaparsak bu sayılar daha da artacak."

- 765 kişiye ceza uygulandı

Ahmet Çörtük, yaptıkları envanter ve izleme çalışmasıyla elde edilen veriler sonrası popülasyonu kritik düzeyde olan türler için gerekli koruma önlemlerinin alındığını belirterek, çalışmalarını 24 saat esasına göre sürdürdüklerini söyledi.

Çetin kış şartlarında yemleme, yaz döneminde ise yerleştirdikleri yalaklar (suluk) ile yaban hayatını desteklediklerini dile getiren Çörtük, "Doğayı ve sürdürülebilir yaban hayatını korumak için usulsüz ve kaçak avcılıkla mücadele eden ekiplerimiz, sorumluluk sahamızda 2022 yılı av sezonunda yapılan denetimlerde usulsüz ve kaçak avlanan 765 kişiye yaklaşık 4 milyon 500 bin lira idari ve tazminat cezası uyguladı." dedi.

Çörtük, usulsüz avda kullanılan 91 tüfek, 2 motosiklet ve 7 otomobile de mülkiyeti kamuya geçmek suretiyle el konulduğunu sözlerine ekledi.

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