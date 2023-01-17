Kahramanmaraş'ta karantinadaki iki mahalleye gıda yardımı yapıldı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Andırın ilçesinde ölen bir inekte kuduz tespiti üzerine karantinaya alınan 2 mahalleye gıda desteğinde bulunuldu.

Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan, bir süre önce karantinaya alınan Rifaiye ve Cembaz mahallerini ziyaret ederek gıda kolisi yardımı yaptı.

Başkan Doğan, gazetecilere, söz konusu iki mahallede hayvan ve hayvansal ürünlerinin satışının yasak olduğunu hatırlatarak, standartlara uygun olarak hazırladıkları gıda kolilerini mahalle sakinlerine teslim ettiklerini söyledi.

İlk vakanın geçtiğimiz yıl eylül ayında görüldüğünü aktaran Doğan, karantina kararı alınan mahalle sakinlerine desteklerinin bundan sonrada devam edeceğini ifade etti.

Bölgedeki kırsal alanlara ekiplerce kuduz aşılı yemler bırakılırken, karantina süresinin herhangi bir olumsuzluk olmaması durumunda 31 Mayıs'ta sona ermesi planlanıyor.



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