Kahramanmaraş'ta 4 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta, FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş, Elbistan ve Pazarcık Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde FETÖ'nün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, terör örgütü üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında 6'şar yıl 3'er ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.K. ve A.K'yi kent merkezinde yakaladı.
Aynı suçtan hükümlü M.A.Ç. Elbistan'da, M.H. ise Pazarcık ilçesinde yakalandı.
Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.