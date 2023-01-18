Kahramanmaraş'ta kesinleşmiş 18 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Onikuşubat ilçesinde hakkında 18 yıl 28 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık suçundan 18 yıl 28 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.H'nin yakalanması için çalışma başlattı.



Zanlının Piri Reis Mahallesi'nde görüldüğü bilgisini alan ekipler, düzenlenen operasyonla şüpheliyi yakalandı.



Emniyete götürülen A.H, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

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