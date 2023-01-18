Kahramanmaraş'ta tefecilik iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde tefecilik yaparak haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri, yasa dışı yollardan haksız kazanç elde eden şahıs ve organizasyonların tespit ve deşifresine yönelik kentte operasyon düzenlendi.
Ekipler, teknik takibin ardından tefecilik yaptığını tespit ettiği H.Ç'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.Ç, tutuklandı.