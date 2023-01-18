Kahramanmaraş'ta yüzük, sikke ve mühürlerin de içinde olduğu 60 obje ele geçirildi

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, yüzük, sikke ve mühürlerinde içinde bulunduğu tarihi eser niteliği olduğu sanılan 60 objeye el konuldu.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, M.A'nın tarihi eser satmak istediği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Operasyon düzenleyen ekipler, belirlenen adrese yaptıkları baskında tarihi eser niteliği taşıdığı sanılan yüzük, sikke ve mühürlerin de aralarında bulunduğu 60 obje ele geçirdi.

Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

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