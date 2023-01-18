Kahramanmaraş'ta kent protokolü AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, KSÜ Tıp Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. Sefa Resim ve AK Parti Kahramanmaraş Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı.



Milletvekili Sezal, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Sergen Sezgin'in "TOGG'un ilk yolculuğu" fotoğrafını oylayan Sezal, çevre-yaşam kategorisinde Sercan Küçükşahin'in "Kar tünelleri", spor kategorisinde ise Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Şükür secdesi" karesine oy verdi.

Yarışmadaki her fotoğrafın birbirinden güzel ve kıymetli olduğunu ifade eden Sezal, fotoğrafların her birinde ayrı emek olduğunu dile getirdi.

KSÜ Rektörü Prof. Dr. Yasım, haberde Özkan Bilgin'in "Görev tamam", çevre-yaşam kategorisinde Bestami Bodruk'un "Masalcı nine ve Muciddin amca", spor kategorisinde ise Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Şükür secdesi" fotoğraflarını oyladı.

Başhekim Resim ise haber kategorisinde Murat Şengül'ün "Yolumuz bir", spor kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü imzalı "Şampiyonlar", çevre-yaşam kategorisinde Sercan Küçükşahin'in "Kar tünelleri" fotoğraflarına oy kullandı.

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Okur da tercihini haber kategorisinde Sergen Sezgin'in "TOGG'un ilk yolculuğu", sporda Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar" çevre-yaşamda ise Orhan Çiçek'in "Yangın müdahalesi" fotoğraflarından yana kullandı.

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