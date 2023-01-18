Kahramanmaraş'ta kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü kovalamacayla yakalandı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve bekçilerden kaçan firari hükümlü, kovalamaca sonucu yakalandı.
Oruç Reis Mahallesi'nde devriye görevi icra eden bekçileri gören bir kişi kaçmaya başladı.
"Dur" ihtarına uymayarak kaçan şüpheli kovalamacayla yakalandı.
Ekipler, şüphelinin "hırsızlık" suçundan 14 yıl 2 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Y.A. olduğunu belirledi.
Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.