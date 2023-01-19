Kahramanmaraş'ta orman yangını çıkaran zanlı tutuklandı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde ağaçlandırma sahasında yangın çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Yeşilova Mahallesi Kızık mevkisindeki ağaçlandırma sahasında 2 noktada yangın çıkardığı iddiasıyla dün gözaltına alınan M.E'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen M.E, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Andırın ilçesine bağlı Yeşilova Mahallesi Kızık mevkisinde dün 2 noktada çıkan yangın Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince söndürülmüş, yangında 3 dekar ağaçlandırma sahası zarar görmüştü.



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