Kahramanmaraş'ta orman yangını çıkaran zanlı tutuklandı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde ağaçlandırma sahasında yangın çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Yeşilova Mahallesi Kızık mevkisindeki ağaçlandırma sahasında 2 noktada yangın çıkardığı iddiasıyla dün gözaltına alınan M.E'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen M.E, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Andırın ilçesine bağlı Yeşilova Mahallesi Kızık mevkisinde dün 2 noktada çıkan yangın Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince söndürülmüş, yangında 3 dekar ağaçlandırma sahası zarar görmüştü.