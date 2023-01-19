Kahramanmaraş'ta alıç fideleriyle arıcılıkta verimliliğinin artırılması hedefleniyor

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Afşin Belediyesi tarafından oluşturulan lavanta tarlasında dikilen alıç fidanlarıyla arıcılıkta verimliliğin artırılması amaçlanıyor.



Afşin Belediyesi ve Hacettepe Üniversitesi işbirliğinde yürütülen proje kapsamında oluşturulan lavanta tarlasında, arıların verimlerinin artırılması amacıyla Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'nden temin edilen yaklaşık bin alıç fidanı toprakla buluşturuldu.

Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, gazetecilere, gerçekleştirilen faaliyet sayesinde arıların bir taraftan lavanta balı üretirken diğer yandan da alıç bitkisindeki polenlerden faydalanacağını söyledi.

Fidanların yetişmesiyle bölge halkının alıç meyvesi ihtiyacının da karşılanacağını aktaran Güven, şöyle konuştu:

"Afşin coğrafyası ve Binboğa Dağlarında, bağ ve bahçelerimizde sıkça bulunan doğal ağaçlarımızdan bir tanesi olan alıç fidanlarını lavanta tarlamıza uyguluyoruz. Bin alıç fidanımız lavanta tarlamızın bir cephesini kaplayacak. Arı evimizde bulunan arılarımız bir taraftan lavanta balı üretirken alıç bitkisinin polenlerinden de faydalanacaklar. Hacettepe Üniversitesi Arı ve Arı Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aslı Özkırım'ın önerileriyle bu faaliyeti gerçekleştirdik. Bu sayede Afşin'imiz alıç ormanına kavuşmuş olacak."

Güven, lavanta tarlasının diğer cephesine de badem fidanı dikimi yapılacağını berterek, uygulamanın arılar için faydalı olacağını düşüldüklerini kaydetti.

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