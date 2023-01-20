Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticareti yapan kişilere yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Bu çerçevede belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.



Uyuşturucuya ilişkin gözaltına alınan H.Ş, E.Z. ve A.K. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.



Savcılıkça ifadeleri alınıp sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılardan E.Z. ve A.K. tutuklandı, H.Ş. ise serbest bırakıldı.



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