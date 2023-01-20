Kahramanmaraş'ta hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentteki bir iş yeri ve kurumdan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Polis ekipleri çalışma sonucu bu olaylarla ilgili F.K. ve S.Ç'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.



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