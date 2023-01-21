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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahramanmaraş'tan 133 milyon dolarlık metal mutfak eşyası ihracatı

AA

TUNAHAN AKGÜN - Türkiye'nin metal mutfak eşyası üretiminde lokomotif kentlerinden olan Kahramanmaraş, geçen yıl 90 ülkeye 133 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Kahramanmaraş'tan 133 milyon dolarlık metal mutfak eşyası ihracatı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - TUNAHAN AKGÜN - Türkiye'nin metal mutfak eşyası üretiminde lokomotif kentlerinden olan Kahramanmaraş, geçen yıl 90 ülkeye 133 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Dondurmanın yanında iplik, kumaş, çimento ve kağıt alanında üretim yapılan kent, metal mutfak eşyası ihracatıyla da ülke ekonomisine katkı sunmaya devam ediyor.

Kentte, Avrupa'nın en büyük tencere üreticilerinden olan işletmeler faaliyet gösterirken, sektördeki 84 fabrika da binlerce kişiye istihdam sağlıyor.

Sektörde 90 ülkeye ihracat yapan şehir, geçen yıl 133 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirerek hem iç piyasada hem de ihracatta tencere ve tava ihtiyacının büyük bölümünü karşıladı.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, AA muhabirine, geçen yıl dünyada yaşanan olumsuzluklara rağmen sektörde üretim yapmaya devam ettiklerini söyledi.

Buluntu, Kahramanmaraş'ın sektöre ciddi katkılar sunduğunu ifade ederek, iş insanlarının üretim ve çeşitliliği arttırmak için aralıksız çalıştığını belirtti.

- 200 milyon dolarlık ihracat hedefi

Sektörde Kahramanmaraş'ın önemli bir pazarının olduğuna işaret eden Buluntu, şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş metal mutfak eşyaları sektöründe 2022 yılında 90 ülkeye ihracat yapmıştır. Bu aslında ihracatımızın ülke bazında arttığını göstermektedir. İhracatçılarımız sorunlar karşısında da pazar çeşitliliği sağlamayı da başarmış oldu. Kentimiz metal mutfak eşyası üretimi ve ihracatında Türkiye ikincisidir. Türkiye'deki üretim payımız da yaklaşık yüzde 40 civarında. 2022 yılını 133 milyon dolarla kapattık. 2023 yılında yaklaşık 200 milyon dolarlık ihracat beklentimiz var. Hem ihracat yapacağımız ülke sayısı hem de ihracat rakamlarımızı arttırmayı hedefliyoruz. Şu an ihracatçı ülkeler arasında Mısır, Fas ve İsrail ilk üç sırada yer almakta. Sektörde Mısır'a ihracatın yüzde 90'nı, Fas'a ihracatın yüzde 60'nı ve İsrail'e olan ihracatın 40'nı Kahramanmaraş tek başına gerçekleştirmiştir. Bu da bizim için övünç kaynağıdır."

Buluntu, sektörde Amerika, Rusya ve Kanada ülkelerinin hedef pazarları arasında yer aldığını sözlerine ekledi.

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