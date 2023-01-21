Onikişubat Belediyesi elektriğini güneş enerjisinden üretecek

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta Onikişubat Belediyesine ait bazı tesislerin elektrik ihtiyacının güneş enerjisinden sağlanması amacıyla protokol imzalandı.

Onikişubat Belediyesi kurulacak GES projesi için Consus Enerji iştiraki olan Tres Enerji ile protokol imzaladı.

Belediye toplantı salonunda düzenlenen programa, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Tres Enerji Genel Müdürü Atay Arpacıoğulları ile ilgililer katıldı.

Proje kapsamında 2.3 megavat kurulu güce sahip panellerde üretilen elektriğin yüzde 12'si belediyenin olurken, belediyenin 10 yıl boyunca elektriği yüzde 12 indirimli kullanması için de anlaşma yapıldı.

GES panellerinin ise belediye hizmet binası, asfalt şantiyesi, EXPO 2023 Sergi alanı gibi 4 farklı lokasyona kurulmasına karar verildi.

Törende konuşan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, doğa temelli çözümlerle elektrik giderlerini en aza indirmek amacıyla önemli bir projeye imza attıklarını söyledi.

Kurulacak olan projenin belediyeye fayda sağlayacağını belirten Mahçiçek, şunları kaydetti:

"Çok önemli bir ihtiyacımız olan elektrik giderlerini aşağı çekmek ve doğa temelli çözümlerle tasarruf ederek enerji ihtiyacımızı karşılamak için adımlar atıyoruz. Geçtiğimiz günlerde açık bir ihale yapmıştık, güneş enerjisinden elektrik üretebilmek için. Bu nokta hem güneşten hem de hidroelektrik santralleriyle sudan elektrik üretimlerimiz olacak. Üç projemiz Devlet Su İşlerinde hazırlanıyor. Onlar tamamlandıktan sonra da hidroelektrik santraline başlayacağız. Onikişubat Belediyesi sadece devletten aldığı alacağı kaynaklarla hizmetleri sürdüreceğiz anlayışında değil, ilave kaynaklar üreterek daha çok halkımıza hizmet etme anlayışında. Bu kabil projelere devam edeceğiz. Gelir paylaşımı modeliyle elde edeceğimiz projenin imza töreninde bulunmak ve hayata geçirmek bizler için mutluluk verici."

Tres Enerji Genel Müdürü Atay Arpacıoğulları da Türkiye'de yenilenebilir enerji alanında faaliyetlerde bulunduklarını belirtti.

Projeyi en hızlı şekilde hazırlıklarını yaptıklarını belirten Arpacıoğulları, 2.3 megavat elektriği Kahramanmaraş'ın hizmetine sunmaktan mutluluk duyduklarını kaydetti.

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