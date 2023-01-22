BDDK Başkanı Akben'in ağabeyi Fahreddin Akben'in cenazesi Kahramanmaraş'ta defnedildi

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben'in 69 yaşında vefat eden ağabeyi Fahreddin Akben'in cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'ta toprağa verildi.

Geçirdiği beyin ameliyatı sonrası uzun süredir tedavi gördüğü Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybeden Fahreddin Akben'in naaşı, hava yoluyla memleketi Kahramanmaraş'a getirildi.

Ulu Cami'de kılınan cenaze namazının ardından Akben'in cenazesi, Kapıçam Şehir Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze namazına, Fahreddin Akben'in kardeşi BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben ve yakınlarının yanı sıra Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Celalettin Güvenç ve Ahmet Özdemir, Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Fatih Damatlar, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan ile vatandaşlar katıldı.





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