GÜNCELLEME 2 - Kahramanmaraş'ta evde çıkan yangında hayatını kaybeden 3 kardeş toprağa verildi

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde evde çıkan yangında hayatını kaybeden 3 kardeşin cenazeleri toprağa verildi.

İsa Divanlı Mahallesi 20. Sokak'ta, Suriye uyruklu bir ailenin yaşadığı evde çıkan yangında, Zehra el-Abdullah (11), Abdurrahman (3) ve Muhammed Atla'nın (1) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morgundaki otopsi işlemleri tamamlandı.



Çocukların ölümünde ihmali olduğu iddiasıyla gözaltına alınan anne Meryem Atla'nın serbest bırakılmasının ardından morgdan alınan cenazeler, defnedilmek üzere Kapıçam Şehir Mezarlığına getirildi.

Kılınan cenaze namazının ardından Abdurrahman ve Muhammed Atla aynı mezara, abla Zehra el-Abdullah Atla ise yanlarındaki mezara defnedildi.

Ayakta durmakta güçlük çeken anne Meryem Atla, hayatta kalan 4 yaşındaki oğluna sarılarak teselli olmaya çalıştı.

Mezara sarılan ve ayrılmak istemeyen anneyi kayınpederi ve diğer yakınları sakinleştirdi.

Çocukların babasının geçen yıl hayatını kaybettiği, annenin ise çocuklarıyla yalnız yaşadığı öğrenildi.



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