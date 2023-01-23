Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Kılılı Mahallesi'nde faaliyet gösteren tekstil fabrikasının deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye sevk edilen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, pamuk balyalarının olduğu bölümde çıktığı tespit edilen yangına müdahale etti.

Yangın iş yerlerine sıçramadan söndürülürken, jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

Fabrikadaki bazı makine ve ekipmanların zarar gördüğü yangında, yaklaşık 150 ton pamuk kullanılamaz hale geldi.



Türkoğlu Kaymakamı Burak Keser ve İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Yüzbaşı Mustafa Kemal Hakverdi, bölgeye gelerek işletme sahiplerine geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.