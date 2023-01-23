Kahramanmaraş'ta tutuklu ve hükümlüler için başlatılan kitap kampanyasına destek

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Türkoğlu Belediyesi, tutuklu ve hükümlüler için başlatılan kitap bağışı kampanyası kapsamında cezaevine 6 bin kitap bağışladı.



Adalet Bakanlığı ile Kültür Turizm Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında ceza infaz kurumu kütüphaneleri için Kahramanmaraş'ta başlatılan kitap bağışı kampanyası devam ediyor.

"Kitap iyileştirir" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında Türkoğlu Belediye Başkanı Oman Okumuş'un destekleriyle temin edilen 6 bin kitap, Türkoğlu 2 Nolu L tipi Ceza İnfaz Kurumu'na gönderilmek üzere Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik'e teslim edildi.

Başsavcı Çelik, AA muhabirine, kampanyaya gösterilen ilginin sevindirici olduğunu belirterek Okumuş ve ekibine teşekkür etti.

Yaklaşık 6 bin kitabı teslim aldıklarını ifade eden Çelik, şöyle konuştu:

"Toplumun kitap okuması çok önemli. İnsanların sosyal ve toplumsal hayata uyum sağlayabilmesinin en güzel yolu kitap okumalarını teşvik etmek. Cezaevinde ise kitap okumayı artırmak çok daha gerekli bir şey, çünkü cezaevindeki bu insanlar, cezalarını infaz edip sosyal hayata ve topluma karıştığında, topluma uyum sağlamalı, dışlanmamalı ve kendilerini toplumdan dışlanmış hissetmemeli. Bu yüzden cezaevlerindeki hükümlü ve tutukluların kitap okumasını bakanlığımızın talimatıyla artırıyoruz. Sürekli teşvik ediyoruz. Kitap okuyan hükümlü ve tutukluları ödüllendiriyoruz. Bakanlığımızın başlatmış olduğu bu kitap bağışı kampanyasına tüm Kahramanmaraşlı vatandaşlarımızdan bir kitapla da olsa destek vermesini bekliyoruz."

Başkan Okumuş da kampanyanın çok anlamlı ve gurur verici olduğunu belirterek desteklerinin bundan sonra da devam edeceğini söyledi.

Okumuş, hedeflerinin 10 bin kitapla destek sağlamak olduğunu, şu ana kadar belediye olarak 6 bin kitap hazırladıklarını ifade ederek, "Tutuklu ve hükümlülerin eğitim anlamında, kültür anlamında gelişmelerinin sağlanmasına katkı sunmak bizim için gurur verici. Bundan dolayı cezaevi müdürümüze, özellikle Başsavcımıza teşekkür ediyoruz, saygılarımızı sunuyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından kolilere yerleştirilen kitaplar, belediye ekipleri tarafından araçlarla Türkoğlu 2 Nolu L Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na götürüldü.

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