Kahramanmaraş'ta "dur" ihtarına uymayan sürücüye 49 bin 883 lira para cezası

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücüye 49 bin 883 lira para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yirmiikigün Mahallesi'nde şüphe üzerine 46 NN 840 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, Sünbüllü Bulvarı'nda iki ayrı polis aracına çarparak kaçmaya devam etti.

Çarpmanın etkisiyle hasar gören araç, yaklaşık 15 kilometrelik kovalamacanın ardından Av. Mehmet Ali Kısakürek Bulvarı'nda polisin yolu kesmesi sonucu durduruldu.

Yapılan kontrolde 17 yaşındaki sürücü D.K'nin ehliyeti olmadığı için kaçtığı tespit edildi.

Sürücüye, "ehliyetsiz araç kullanmak" ve "dur ikazına uymamak" gibi 12 ayrı maddeden 49 bin 883 lira para cezası uygulandı.

Sürücü, ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken aracı da çekici ile otoparka götürüldü.

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