Kahramanmaraş'ta firari hükümlü yakalandı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta, hakkında 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, "hırsızlık" suçundan hakkında 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç'nin kent merkezinde saklandığı adresi tespit etti.
Adrese düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.