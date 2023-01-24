Kahramanmaraş'ta doğal gaz kutusundan bakır çubuğun çalınma anı güvenlik kamerasında

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde doğal gaz kutusundaki bakır çubuğun çalınma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Battalgazi Mahallesi Paşalık Caddesi'nde müstakil bir eve ait doğal gaz kutusundaki bakır çubuk çalındı.
Şikayet üzerine polis zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
Kentte faaliyet gösteren gaz dağıtım şirketinin şube müdürü Cihangir Turan, bakır topraklama çubuğunun önemli olduğunu, son günlerde bu çubukların çalındığını söyledi.
Bu arada, bakır çubuğun çalınma anı evin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntüde, doğal gaz kutusunu bir cisim yardımıyla açan şüphelinin bakır çubuğu söküp incelemesi görülüyor.