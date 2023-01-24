İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılması Kahramanmaraş'ta protesto edildi

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına tepki gösterildi.

Akşam namazının ardından tarihi Ulu Cami önünde toplanan kalabalık, Demokrasi Meydanı'na kadar yürüyerek ellerindeki dövizlerle tekbir getirdi, slogan attı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından sivil toplum kuruluşları adına açıklama yapan Anadolu Gençlik Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Fuat Cihan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde gerçekleştirilen hadsizliği ve buna izin verenleri kınadıklarını söyledi.

Batı dünyasının İslam ve insanlığın huzurunu hedef aldığını belirten Cihan, şunları kaydetti:

"Buradan haykırıyoruz, Allah'ın nurunu söndüremezler. Bizler Müslümanlar olarak mazluma, mağdura, yoksula, zorda ve darda olana, İslam'ın adaleti ve hoşgörüsü doğrultusunda kucak açtığımız gibi insanların huzuru için bir nizam ortaya koyan İslam'a uzanan elleri kırmasını da biliriz. Küffara karşı izzet ve vakur duruş Müslümanların vasfıdır. Anadolu Gençlik Derneği ve Milli Gençlik Vakfı olarak tüm Müslüman kardeşlerimizi, Müslüman liderleri, sivil toplum kuruluşlarını bu izzetli ve vakur duruşa davet ediyoruz. Bir kurtuluş ve hidayet vesilesi olan yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yapılan hiçbir saygısızlığı affetmeyeceğimizi ve bu hadsizliklerin unutulmayacağını açıkça ifade ediyoruz."

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