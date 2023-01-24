Kahramanmaraş'ta hemzemin geçitte trenin çarptığı otomobildeki 2 kişi yaralandı

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​​​​​​​KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde hemzemin geçitte trenin çarptığı otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Ümit A. (36) yönetimindeki 46 AB 119 plakalı otomobile, Şekeroba Mahallesi'ndeki kontrolsüz hemzemin geçitte, makinistliğini V.Ö'nün (42) yaptığı Malatya istikametine giden yük treni çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulan otomobildeki Z.A. (43) ve A.A. (36) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince Türkoğlu Dr. Kemal Beyazıt Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan demir yolu yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından trafiğe açıldı.

İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Yüzbaşı Mustafa Kemal Hakverdi kaza bölgesine gelerek bilgi aldı.





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