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Kahramanmaraş'ta sahte içki operasyonunda şüpheli gözaltına alındı

AA

Kahramanmaraş'ta sahte içki operasyonunda şüpheli gözaltına alındı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde sahte içki ürettiği iddia edilen zanlı, gözaltına alındı.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, sahte içki üreten şüphelileri yakalamaya yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında A.T'ye ait adreslere operasyon düzenleyen ekipler, kaçak olduğu belirtilen 7 şişe viski, 5 litre etil alkol ile alkol yapımında kullanılan 2 aparat ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.


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