Kahramanmaraş'ta STK'lar İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına tepki gösterdi

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde sivil toplum kuruluşları, İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasını protesto etti.

Afşin Şefkatli Eller Ehlibeyt Derneğinin organizasyonunda, Şehit Er Ömer Erüstün Meydanında toplanan kalabalık, ellerindeki dövizlerle "Kur'an-ı Kerim'e uzanan eller kırılsın", "Müslüman uyuma Kuran'ına sahip çık" gibi sloganlar attı.

Afşin Şefkatli Eller Ehlibeyt Derneği Başkanı Şeref Ertekin, Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılarını en güçlü şekilde lanetlediklerini söyledi.



Ertekin, şunları kaydetti:

"Bu alçaklığa ve hakaretlere tüm dünya Müslümanlarının yöneticilerini, siyasetçilerini, sivil toplum kuruluşlarını ve tüm duyarlı Müslümanları somut tepki vermeye davet ediyoruz. Bizlerin varlık ve yaşama sebebi İslam'ın mukaddesatlarını korumak değilse bizim Müslümanlığımızdan ve insanlığımızdan söz edilebilinir mi? Bütün varlığımız aziz İslam'a ve İslam'ın yüce mukaddesatına feda olsun. Bizler göğüslerimizi bu hayasız saldırılara siper edinerek hiç bir zaman ve hiçbir durumda kutsallarımızı yalnız ve sahipsiz bırakmayacağız."

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.

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