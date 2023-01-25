Eski milletvekili Dedeoğlu'nun evlerinde ölü bulunan ağabeyi ve yengesi toprağa verildi

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta hayatını kaybeden eski milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun ağabeyi ve yengesi son yolculuğuna uğurlandı.

Dulkadiroğlu ilçesi Doğukent Mahallesi'ndeki evlerinde yakınları tarafından dün evlerinde ölü bulunan MHP 24. Dönem Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun ağabeyi Metin (69) ile yengesi Naciye (72) Dedeoğlu'nun cenazeleri, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ndeki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Çiftin cenazeleri, Tarihi Ulu Cami'de kılınan cenaze namazının ardından Şeyh Adil Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze namazına, çiftin yakınları, eski milletvekili Mesut Dedeoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, MHP İl Başkanı Hüseyin Vahit Demiröz, CHP İl Başkanı Esat Şengül, Ülkü Ocakları İl Başkanı Dursun Nar ile vatandaşlar katıldı.

Çiftin ölüm nedenlerinin, otopsi sonuçlarının kesinleşmesinin ardından netleşeceği öğrenildi.

Metin ve Naciye Dedeoğlu'ndan haber alamayan yakınları, çifti dün Doğukent Mahallesi'ndeki evlerinde hareketsiz yatarken bulmuş, durumu polise bildirmişlerdi. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri çiftin öldüğünü tespit etmişti.



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