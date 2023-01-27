Tarım ve Orman Bakanı Kirişci Kahramanmaraş'ta konuştu:

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, ülkede halen istenilen düzeyde yağış olmadığını ifade ederek, "En fazla suyun kullanıldığı tarım olduğuna göre, tarımda yüzde 77'lik bir su tüketimi var, tarım sektöründe bizim mutlaka planlama yapmamız gerekir." dedi.

Kirişci, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde (KSÜ) düzenlenen "Türkiye'de Tarım Öğretiminin 177. Yıl Dönümü ve Akademik Başarı Ödül Töreni"ndeki konuşmasında, tarımın kültür ve yaşamın vazgeçilmezi olduğunu söyledi.

Üretimi, alın ve akıl terinin oluşturduğunu ifade eden Kirişci, "Akıl teri dökenler, alın teri dökenlerin daha etkin, daha verimli çalışması için üretenlerdir. Özellikle akademik dünya, bu manada öne çıkmaktadır. Akademik dünyanın yetiştirdiği meslektaşlarımız, bizim üreticimizin ihtiyacı olan her türlü bilgi, teknik donanımı sağlayanlardır." diye konuştu.

Kirişci, tarımda dezenformasyonun fazlaca görüldüğüne dikkati çekerek, gerekli çalışmaları yaptıklarını ve kitapçık yayınladıklarını anımsattı.

Türkiye'deki gıda ve tarım ihracatında önemli artışın yaşandığını anlatan Kirişci, "Gıda ve tarım alanında 2002 yılında 3,8 milyar dolar ihracatımızı 2022 sonu itibarıyla 30 milyar dolara çıkardık. İnşallah biraz daha gayret gösterirsek 2002'deki tüm Türkiye'nin ihracat rakamını, sadece tarım ve tarımdan elde edilen gıda ürünleri alanında gerçekleştirmiş olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

- "Türkiye, su zengini bir ülke değil"

Kirişci, son dönemdeki yağışların azlığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Halen coğrafyamızda bizi mutlu edecek önemli bir yağış yok. Türkiye, su zengini bir ülke değil, bunu her vesileyle söylüyorum. Bizim mutlak suretle tarımla ilgili üretimimizi, kentlerin planlamasını, endüstrinin nelerde ne şekilde gelişmesi gerektiği hususunu mutlaka su üzerinden götürme mecburiyetimiz var. Uluslararası ajandalarda 3 kritik konu sayılır. Bunlardan bir tanesi tarımdır, devamı gıdadır ama ikincisi sudur, üçüncüsü ise enerjidir. Aslında üçü tamamıyla bizim eğitim ve öğretim faaliyetlerimiz içerisinde olan hususlardır. Buradan hareketle mutlak suretle pergelin bir ayağını suya koyacağız, diğer ayağıyla ilgili de bir planlamayı gerçekleştirileceğiz. Biz alanımıza dönersek en fazla suyun kullanıldığı tarım olduğuna göre tarımda yüzde 77'lık bir su tüketimi var, tarım sektöründe bizim mutlaka planlama yapmamız gerekir."

Kirişci, Türkiye'nin toprak zengini bir ülke de olmadığına işaret ederek, Türkiye'nin stratejik ürünleri öncelikli olarak üretmesi gerektiğini belirtti.

Yakın zamanda TBMM'nin tarım camiasına ciddi katkı sağlayacak düzenlemeleri gerçekleştireceğine inandıklarını vurgulayan Kirişci, "Asıl olan kamunun istihdam edilmesi değil, asıl olan mesleklerin icra edilecek alanların genişletilmesidir. Mesleğin daha fonksiyonel ve itibarlı hale getirilmesidir. Bizim bir başka çalışmamız yeminli ve yeminli olmayan tarım müşavirliğidir. Ziraat, gıda, su ürünleri mühendisleri, veteriner hekimler mesleklerinde ilk gönüllü iki yeminli müşavirlik unvanları kazandıracağız." diye konuştu.

Konuşmanın ardından Bakan Kirişci ve protokol üyeleri, tarımsal eğitimde başarı sağlayan akademisyenlere plaket verdi.

Programa, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil, Vali Ömer Faruk Coşkun, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Celalettin Güvenç, Habibe Öçal, Ahmet Özdemir, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Yusuf Karartı, Tarım ve Orman İl Müdürü Ramazan Bilir ve ilgililer katıldı.

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