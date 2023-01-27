Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Kahramanmaraş'ta "Sektör Buluşması"nda konuştu:

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, savunma sanayisindeki gelişmelerden rahatsızlık duyanlar olduğunu belirterek, "Onlar ne kadar rahatsız olurlarsa olsunlar, Allah'ın izniyle bizim bu kutlu yürüyüşümüz devam edecek." dedi.

Kirişci, Kahramanmaraş Ticaret Borsası'nda düzenlenen "Sektör Buluşması"nda, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırının meydana geldiği yerin seçilmesindeki önemi anlattı.

Millet olarak bu durumun idrakinde olunması gerektiğini ifade eden Kirişci, "Sorumluluğumuzu da buna göre değerlendirmek durumundayız. Elbette onları rahatsız eden şey artık gündemi belirlenen Türkiye yok, dünyanın karışık gündemine çözüm üreten, barıştan, esenlikten, refahtan taraf olduğunu dile getiren bir Türkiye var. Türkiye'nin önümüzdeki yıllarda daha büyük bir Türkiye olacağı noktasında kaygı taşıyanlar elbette bu konuda ne içeride ne de dışarıda boş durmayacaklardır." diye konuştu.

Kirişci, Türkiye'nin savunma sanayisindeki milli ve yerliliğin yüzde 20'lerden yüzde 80'lere çıktığını belirterek, şöyle devam etti:

"Her gün yeni bir savunma alanında, yeni bir araç gökyüzünde, karada, denizde, bilhassa bize ait olan tüm coğrafyamızda arzıendam ediyor ve bundan rahatsız oluyorlar. Onlar ne kadar rahatsız olurlarsa olsunlar, Allah'ın izniyle bizim bu kutlu yürüyüşümüz devam edecek. Bilhassa bu yıl yapılacak, resmileşmemiş de olsa 14 Mayıs itibarıyla yapılması artık neredeyse netleşmiş olan bir seçim tarihine hepimizin hazır olması gerekiyor. Türkiye, AK Parti döneminde bu seçimleri hep AK Parti yönünde teveccühte bulundu, bu seçimi de inşallah öyle yapacak. İnşallah bu sürecin devam etmemesi için çaba sarf edenlere karşılık aziz milletimiz feraseti, basireti, kendine bu zamana kadar 20 yıldır yapılmış hizmetleri yine göz önünde bulunduracak ve sandığa gittiğinde en doğru tercihi, ülke geleceği için en sağlıklı, yerinde tercihi yine yapmış olacak. Milletimiz inşallah Cumhurbaşkanı'mızı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci cumhurbaşkanı olarak seçmiş olacak."

- "Türkiye alt ve üstyapı konusunda önemli projeleri geride bıraktı"

Kirişci, iş dünyasının her zaman sükunet ve huzur aradığını, Türkiye'nin de en zor zamanlarında bile bunları sağladığını dile getirdi.

AK Parti'nin hizmetlerini anlatan Kirişci, şöyle konuştu:

"Şehir hastaneleri, otoyollar, boğazı geçen 3 köprü var, bir tünel var, bir de raylı sistem var. Kim neyi vadedecek, acaba mucizevi projeden bahsedecek dertleri yok zaten. Dertleri olmadığı gibi istiyorlar ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aday olmasın. İyi, güzel madem sizin için yenilecek, üstesinden gelinecek bir aday Recep Tayyip Erdoğan'a neden itiraz ediyorsunuz, çıkarın kendi adayınızı buyurun yarışın. Dolayısıyla artık Türkiye alt ve üstyapı konusunda önemli projeleri geride bıraktı. Otoyolsa yapıldı, köprüyse yapıldı, tüneller yapıldı."

Kirişci, ülkede istikrarın önemine değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstikrar Recep Tayyip Erdoğan'ın kendi geleceği, milletvekilli arkadaşlarımızın geleceği, yerel yöneticilerimizin geleceği değil. Para güvenliği sever, para kargaşadan hoşlanmaz, para bu ortamın yok olmasından endişe eder. Farklı değerlendirmeleriniz olabilir ama şunu mutlaka unutmamamız gerekiyor; daha iyi her zaman için iyinin karşısındadır, hiç kimse mükemmel değildir."

Konuşmalarından ardından Bakan Kirişci ve protokol üyeleri, Kahramanmaraş Ticaret Borsasının önündeki alana fidan dikti.

Programa, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil, Vali Ömer Faruk Coşkun, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Celalettin Güvenç, Habibe Öçal ve Ahmet Özdemir, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Yusuf Karartı, Tarım ve Orman İl Müdürü Ramazan Bilir ve diğer ilgililer katıldı.

Bakan Kirişci, daha sonra Onikişubat ilçesinde "Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık" ana temasıyla gerçekleştirilecek EXPO 2023'ün rekreasyon alanında incelemede bulundu.





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