Kahramanmaraş'ta otomobil elektrik direğine çarptı, sürücü öldü, iki kişi yaralandı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

Yaşar Şeker idaresindeki 06 BRH 281 plakalı otomobil, Büğlek Caddesi'nde yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Kazada ağır yaralanan sürücü ile araçtaki 2 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki özel hastaneye kaldırıldı.

Şeker, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.









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