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Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Kahramanmaraş'ta gençlerle buluştu:

AA

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Kahramanmaraş'ta gençlerle buluştu:

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, gençlerin dinamizmine, gücüne inanan bir hükümet olduklarını söyledi.

Kirişci, Kahramanmaraş'taki programları kapsamında AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanlığınca Dulkadiroğlu Belediyesi Heyecan Bahçesi'nde düzenlenen "Kahramanmaraş Gençlik Buluşması"na katıldı.

Bakan Kirişci, gençlerin talebi üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı.

Gençlere hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Bilecik'te toplu açılış törenine katıldıklarını yarın da Denizli'de açılışlar yapacaklarını belirtti.

Erdoğan, "Kahramanmaraş'ta yapacağımız toplu açılış ve mitingimizin çok çok farklı olacağını biliyorum. Yarın Denizli'de olacağım inşallah. Denizli'de de toplu açılışlar yapacağız. Denizli mitingimizi yapacağız ve bu şekilde peyderpey artık 14 Mayıs'a hazırlanıyoruz. 14 Mayıs'ta da inanıyorum ki Kahramanmaraş adeta bu işin tacını partimize takacak. Böylece biz geleceğe yürüyeceğiz. Durmak yok yola devam." diye konuştu.

Bakan Kirişci de gençleri gelecek olarak gördüklerini ve gençlere yapılacak yatırımların önemli olduğunu söyledi.

Gençlerden faydalanmak için Tarım ve Orman Gençlik Konseyi'ni kurduklarını ifade eden Kirişci, "Bu konsey 10'u kadın 20'si erkek olmak üzere belli yaş aralığındaki kardeşlerimiz. Gençliğimizin dinamizmine, gücüne inanan bir milletiz ve millet olmakla da kalmayıp hükümetiz, iktidarız. Cumhurbaşkanımızın programlarını da izliyoruz, her gittiği ilde gençlerle buluşuyor, gençlere atfetmiş olduğu değeri kendi davranışlarıyla gösteriyor." dedi.

Türkiye'de geçmişte gençlere değer verilmediğini anlatan Kirişci, şunları kaydetti:

"(Muhalefet) Onlar sürekli aynı bugün yaptıkları gibi birbiriyle uğraştılar, gündemlerinde hiçbir zaman bu aziz millet, vatan ve bayrak olmadı. Onların gündeminde hep başka şeyler oldu. Zihninizde öne çıkmış ünlü bir batılı siyasetçi var mı? Bir Merkel hanım var, o da gitti. Başka var mı? Yok. Peki demokratik usullerle girdiği bütün seçimlerde birinci parti olarak çıkmış ve tek başına iktidar olmuş bir partinin bugün görevde olan Cumhurbaşkanı 20 yıldan beri dünya siyasetine artık yön veren bir siyasetçi haline gelmişse şimdi biz bu liderle iftihar etmeyecek miyiz? Gecesini gündüzüne katmış, uyku nedir bilmiyor, akşam Putin ile görüşüyor, ertesi sabah Macron ile daha sonra Biden ile görüşüyor. Dünyada böyle bir diploması trafiği yürüten kimse var mı? Yok."

- Altılı masaya eleştiri

Türkiye'deki muhalefeti eleştiren Kirişci, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"12 kez toplanmışlar masanın altı, üstü bir masayı idare edemiyorlar, '13. toplantıya kaldı' diyorlar. Siz 13 değil, 133 kez toplansanız, sizin oradan istikrar, aday çıkmaz. Şimdi Cumhurbaşkanımızın adaylığına takmışlar. Madem Cumhurbaşkanımızın aday olması sizin için kolay bir süreç olacaksa Cumhurbaşkanımızın adaylığına neden itiraz ediyorsunuz? Madem yenebileceğiniz bir aday ise neden korkuyorsunuz, aday olmasına mani olmaya çalışıyorsunuz? Siz kendiniz bir aday çıkaramıyorsunuz. Bizim adayımız, Cumhur İttifakı'nın adayı Sayın Cumhurbaşkanımızdır dediğimizde 'yok onu istemeyiz' diyorsunuz. Peki siz adaysız bir seçim istiyorsunuz. Bunların kafaları çok karışık. Bir şeyleri olanların kafası karışır, bunların kafalarında bir şey de yok."

Öte yandan, Bakan Kirişci, program öncesinde Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu'yu ziyaret etti.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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