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Uluslararası 12 Şubat U20 Güreş Turnuvası Kahramanmaraş'ta yapılacak

AA

Uluslararası 12 Şubat U20 Güreş Turnuvası Kahramanmaraş'ta yapılacak

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 4-5 Şubat'ta "Uluslararası 12 Şubat U20 Güreş Turnuvası" Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Güreş Federasyonu işbirliğiyle gerçekleştirilecek organizasyona Türkiye'nin yanı sıra Özbekistan, Kosova ve Fransa'dan da sporcular katılacak.

Merkez Spor Kompleksi'nde 4 Şubat Cumartesi başlayacak etkinlik 5 Şubat Pazar günü sona erecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ün görüşlerine yer verilen açıklamada, turnuvada Türkiye'nin yanı sıra Özbekistan, Kosova ve Fransa'dan gelen üst düzey sporcuların kıyasıya mücadele edeceğini belirtti.

Büyükşehir Belediyesi olarak ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahibi yaptıklarını aktaran Güngör, şunları kaydetti:

"Şehrimizin kültürünü, değerlerini, geleneksel el sanatlarını, turizm alanlarını ve gastronomisini tanıtıcı faaliyetleri çok önemsiyoruz. Şehrimizde düzenlenen ulusal ve uluslararası organizasyonlar da bu tanıtıma çok büyük katkı sağlıyor. 4 ve 5 Şubat tarihlerinde düzenlenecek olan Uluslararası 12 Şubat U20 Güreş Turnuvası'na da ev sahipliği yapacağız. Ülkemizin ve dünyanın farkı bölgelerinden gelen üst düzey sporcular şehrimizde mücadele edecek. Şehrimiz için son derece önemli bir organizasyon. İnşallah önümüzdeki süreçte şehrimizde düzenlenen ulusal ve uluslararası organizasyonların sayısını daha da artıracağız."

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