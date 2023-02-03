Kahramanmaraş'ta temizlik yaparken 11. kattan düşen kadın öldü

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta Onikişubat ilçesinde temizlik yaptığı binanın 11. katından düşen kadın hayatını kaybetti.

Emine Gök, (45) Haydarbey Mahallesi'nde temizlik yapmak için geldiği 12 katlı binanın 11. katındaki dairenin camlarını silmek isterken dengesini kaybederek zemine düştü.

İhbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Gök'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemeler sonrası Gök'ün cansız bedeni Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.