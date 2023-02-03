Kahramanmaraş'ta İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına din görevlileri tepki gösterdi

KAHRAMANMARAŞ (AA) - İsveç'te aşırı sağcı Rasmus Paludan'ın Stockholm'deki Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmasına tepkiler devam ediyor.

Afşin ilçesinde de din görevlileri öncülüğünde Şehit Er Ömer Erüstün Meydanında toplanan vatandaşlar Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına tepki gösterdi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından din görevlileri adına açıklama yapan Zihni Şahintaş, Kur'an-ı Kerim'in, Allah'ın bütün insanlığa gönderdiği ilahi mesaj olduğunu belirterek, Kur'an-ı Kerim'in hükmünün kıyamete kadar devam edeceğini söyledi.

Kur'an-ı Kerim yakılmasının insanlığa sığmayan bir davranış olduğuna işaret eden Şahintaş, "Geçtiğimiz günlerde İsveç'in Türkiye Büyükelçiliği önünde yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i polis kontrolünde yaktılar. Bu durum tüm İslam alemini derinden yaraladı. Biz bin yıllık tarihimizde, dünyaya hükmettik. Hiçbir zaman haddi aşmadık ve hiçbir milletin dinine, kutsalına saygısızlık etmedik. Gittiğimiz her yere sevgi ve merhamet, güzel ahlak götürdük." diye konuştu.





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