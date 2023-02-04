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Kahramanmaraş'ta hükümlü ve tutuklular için moral konseri düzenlendi

AA

Kahramanmaraş'ta hükümlü ve tutuklular için moral konseri düzenlendi

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi müzik topluluğu ekibi, Kahramanmaraş E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu ve hükümlülere konser verdi.

Büyükşehir Belediyesi Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı ile Ceza İnfaz Kurumu iş birliğinde cezaevinin salonunda düzenlenen etkinliğe, Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Turgay Çolak, Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personel Eğitim Merkezi Müdürü Bülent Delibalta ile cezaevi personelleri, tutuklu ve hükümlüler katıldı.

Türk halk müziğine ait çeşitli eserlerinin seslendirildiği programda solist Hatice Gökçeli'nin türkülerine tutuklu ve hükümlüler de eşlik etti.

Programda ardından konuşan Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, ceza infaz kurumu kütüphaneleri için kitap bağış kampanyasının devam ettiğini belirterek, hükümlülere kitap okumaları yönünde tavsiyede bulundu.

Gerçekleştirilen etkinliklerin hükümlüleri hayata bağlama anlamında önemli olduğuna dikkati çeken Çelik, şunları kaydetti:

"Ceza infaz kurumlarımızda fiziki iyileştirmelerin yanı sıra eğitim, sosyal, kültürel etkinlikler ve manevi değerler eğitimi gibi birçok alanda iyileştirme faaliyetleri gerçekleştirmektedir. Kuruldan iyi hal alabilmek için bu etkinliklere katılmanız kitap okumanız ve meslek edinme kurslarına katılmanız lazım. Kitap bağışı kampanyamız çok güzel gidiyor. Burada kendinizi geliştirmeniz lazım. Bizim tüm amacımızda budur. Sizler buralarda bu etkinliklere ve eğitim faaliyetlerini gerçekleştirirseniz burada ilk tercihte kazanacak olan sizlersiniz. Amacımız sizlerin buradaki sürecini daha verimli, daha uyumlu ve daha sağlıklı bir şekilde yürütmektir. Bu vesileyle konseri düzenleyen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine de ayrıca teşekkür ediyorum."

Çelik, kitap bağış kampanyasına kurum ve vatandaşları davet etti.

Etkinlik, çeşitli eğitim faaliyetlerinde belge almaya hak kazanan hükümlülere belgelerinin verilmesinin ardından sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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