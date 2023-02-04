Kahramanmaraş'taki "Kökünü Kurutma" operasyonunda 19 zanlı tutuklandı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta düzenlenen "Kökünü Kurutma" operasyonunda gözaltına alınan 24 şüpheliden 19'u tutuklandı.

Türkoğlu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda 31 Ocak'ta düzenlenen operasyonda yakalanan zanlıların jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 24 şüpheliden 19'u tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 5'i serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 31 Ocak'ta düzenlenen operasyonda, 2 ruhsatsız tabanca, farklı miktarlarda uyuşturucu, 1 hassas terazi, 25 uyuşturucu kullanma aparatı ile 11 cep telefonu ele geçirilmiş, 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.





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