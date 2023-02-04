Uluslararası 12 Şubat 20 Yaş Altı Güreş Turnuvası'nın açılış töreni yapıldı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen Uluslararası 12 Şubat 20 Yaş Altı Güreş Turnuvası'nın açılış seremonisi gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Güreş Federasyonu iş birliğiyle Merkez Spor Kompleksi'nde Fransa, Özbekistan, Kosova ve Türkiye'nin çeşitli illerinden 50 sporcunun katıldığı organizasyonun açılış seremonisi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, yaptığı konuşmada, turnuvanın Kahramanmaraş'ın kurtuluş yıl dönümü kapsamında yapılan etkinliklerden biri olduğunu söyledi.

Organizasyona bu yıl 4 ülkeden sporcuların katıldığını ifade eden Eroğlu, "Bu organizasyonu uluslararası bir turnuva haline getirdik. Dünya Güreş Birliğinden de bunu onaylattık. İnşallah bu seneden sonra daha çok ülke ve sporcunun katılacağı bir şampiyona haline getireceğiz. Kurtuluş günümüze yakışır bir şampiyona ve turnuva yapmak için elimizden geleni yapacağız. Bu tür turnuvalarda sporcu kardeşlerimizin yarışması, kendilerini burada göstermesi, yeteneklerini bize göstermesi ve geleceğin Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu adayları olarak bizim onlara bu fırsatı vermemiz çok önemli." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından güreş müsabakaları gerçekleştirildi.

Organizasyon yarın sona erecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.