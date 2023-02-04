Kahramanmaraş'ta otomobil park halindeki 3 araca çarptı, 3 kişi yaralandı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, park halinde bulunan 3 araca çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Mimar Sinan Mahallesi'nde Fatih O. yönetimindeki 46 AES 820 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp park halindeki 3 otomobile çarparak savruldu.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile otomobildeki M.K. ve F.C. yaralandı.
Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Öte yandan, hasar gören park halindeki araçlar, çekicilerle bulundukları yerden kaldırıldı.