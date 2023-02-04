Kahramanmaraş'ta TRT Sanatçıları Şehir Konserleri programı düzenlendi

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta TRT Sanatçıları Şehir Konserleri programı gerçekleştirildi.

Valilik ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa, Vali Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hanifi Toptaş, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, TRT Radyo Daire Başkanı Hamit Yaz ile müzikseverler katıldı.

Ücretsiz düzenlenen konserde, TRT Radyo Dairesi Başkanlığında görevli profesyonel ses ve saz sanatçıları sahne aldı.

Gecede, Dilber Ay, Zeki Müren, Neşet Ertaş, Müzeyyen Senar, Emel Sayın ve Aşık Mahzuni Şerif gibi sanatçıların sevilen eserleri seslendirildi.

Solistler, "İşte gidiyorum çeşmi siyahım", "Maraştan bir haber geldi", "Duydum ki unutmuşsun" un aralarında bulunduğu eserleri yorumladı.

Müzikseverler konserin sonunda sanatçıları uzun süre alkışladı.

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