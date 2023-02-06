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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahramanmaraş Valisi Coşkun'dan depremle ilgili açıklama:

AA

Kahramanmaraş Valisi Coşkun'dan depremle ilgili açıklama:

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremle ilgili "Şu an yıkılan bina ile ölü ve yaralı sayısı vermemiz mümkün değil. Hasar ciddi." dedi.

Coşkun, AA muhabirine, depremin ardından devletin tüm imkanlarıyla sahada seferber olduğunu söyledi.

Arama tarama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktaran Coşkun, "Şu an yıkılan bina ile ölü ve yaralı sayısı vermemiz mümkün değil. Hasar ciddi. Bir şey söylemek için erken. Bilgiler netleştikten sonra gerekli açıklama yapılacak." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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